Na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4h35, durante patrulhamento da Guarda Municipal de Americana, a equipe avistou dois rapazes carregando um tambor de 100 litros e uma mochila cada um.

Os agentes estranharam a situação e decidiram realizar a abordagem, momento em que a dupla se identificou. Ao verificar os objetos que os dois carregavam, os agentes encontraram bebidas, refrigerantes, copos, ferramentas e panelas. Indagados sobre a origem de tais objetos, os mesmos disseram que estavam consumindo droga na madrugada, em local não informado, quando apareceu um rapaz, cujo nome também não foi revelado, que teria oferecido os objetos por 30 reais.

Diante da informação recebida e constatando que não seria possível uma única pessoa carregar sozinha os objetos, além dos tambores, a equipe decidiu verificar nas casas comerciais das imediações e na cafeteria, localizada na Rua 7 de Setembro, momento em que avistaram uma tv jogada no chão do interior do estabelecimento.

Na cafeteria, os guardas perceberam a porta dos fundos arrombada. O dono então foi localizado e reconheceu os objetos furtados como sendo pertencentes do seu estabelecimento.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi apresentada à autoridade policial. Após elaboração do BOPC, os abordados foram recolhidos à Cadeia Pública de Sumaré.