Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária e o canil do 10º BAEP terminou com uma homem preso em flagrante por tráfico de drogas em Americana neste domingo, por volta das 10h.

As equipes abordaram um ônibus com itinerário São Bernardo do Campo x Ceará, pelo quilômetro 124+500 norte da Rodovia Anhanguera (SP 330), em Americana, e, durante busca veicular, nada de ilícito foi encontrado aparentemente.

Já em entrevista aos passageiros, precisamente a pessoa que estava sentada na poltrona 38, foi indagada do seu itinerário e afirmou ter embarcado na cidade de São Paulo, próximo à estação de metrô Armênia e que estava de mudança para o Estado do Ceará.

Foi feita busca pessoal no suspeito e nas vestes nada foi encontrado. Porém, no interior de uma mochila que estava em seu colo, haviam dois tijolos de maconha envoltos por uma blusa de moletom. Solicitado então a ele o cupom da passagem, informou que não tinha, apresentando somente o ticket de uma bagagem.

Desta forma, foi solicitado ao motorista do ônibus que retirasse a bagagem para que fosse feito a averiguação com o apoio do canil do 10° BAEP, momento em que o cão Yran indicou odor específico de drogas proveniente da bagagem do abordado, a qual foi identificada através do número do ticket.

Foi feita a abertura da mala e localizado em seu interior mais 08 tijolos de maconha e um saco plástico de cor preta contendo 4.433 envelopes de cocaína. Assim foi dada voz de prisão em flagrante para o indiciado, que foi conduzido até a o CPJ de Americana para providências cartorárias.

Objetos apreendidos:

– 10 tijolos de Maconha/ 9,927 kg

– 4.433 envelopes de cocaína / 3.332 kg