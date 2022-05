Acidente envolvendo um carro modelo Cruze e um caminhão deixa uma vítima fatal e trava o trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz (SP304), em Americana, entre a Avenida Cillos e a Avenida Iacanga. O acidente aconteceu por volta das 18h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, que seguia sentido capital, afirmou que a direção do veículo apresentou problemas, momento em que teria perdido o controle e invadido a pista contrária, atingindo o Cruze, que era ocupado por 5 pessoas. Duas delas estavam bem, duas foram socorridas e uma veio a óbito no local.

Vídeo e foto Aline Basanella / Portal Novo Momento