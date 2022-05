Uma ação conjunta entre a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e a Guarda Municipal de Americana, terminou na prisão de três pessoas nesta terça-feira, na cidade de Sumaré.

HISTÓRICO

No dia 17 de abril, por volta das 23h, dois indivíduos ocupando uma motocicleta roubaram, à mão armada, uma moto Honda/CB 600F Hornet próximo à DIG, em Americana.

O setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Americana identificou a motocicleta utilizada no crime através da ‘Muralha Digital”, assim como o proprietário do veículo e transmitiu as informações para a DIG, onde a autoridade policial representou pelo mandado de busca na residência do proprietário da moto utilizada no crime.

OPERAÇÃO RAPINA

Diante do histórico da ocorrência, nesta terça-feira foi deflagrada a “Operação Rapina”, na cidade de Sumaré.

Durante as buscas, primeiramente os policiais civis foram até a residência da genitora do proprietário da motocicleta, que indicou o endereço da atual residência do filho. Na casa, foi localizado um simulacro de arma de fogo. O investigado informou aos policiais que comprou a moto em seu nome, mas que desde o primeiro momento quem usava o veículo seria um outro indivíduo.

Com a informação, a equipe se deslocou até a residência do segundo indivíduo, que informou à equipe que havia “repassado” a motocicleta para uma terceira pessoa há aproximadamente seis meses.

Na casa do segundo indivíduo, os policiais civis encontraram a moto utilizada no roubo do dia 17 de abril, bem como a moto roubada. Ainda, foi localizada uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, municiado, com numeração suprimida, além de 1kg de maconha e drogas sintéticas, uma Honda/CG 160 prata e muitas peças de motocicletas.

Durante as diligências ainda foram apreendidos celulares e outros objetos, tais como capacete e roupas supostamente utilizada na data do crime.

Os fatos foram apresentados à autoridade policial que ratificou a prisão dos dois indivíduos, bem como da irmã de um deles.