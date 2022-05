Seguem abertas as inscrições para os artistas interessados em expor seus trabalhos na 1ª QLIC (Quermesse Literária de Carioba), um evento cultural promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo em parceria com a FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana).

A 1ª QLIC ocorrerá nos dias 2 e 3 de julho, no largo da Igreja São João Batista e envolverá a participação de escritores, artistas visuais, contadores de histórias, músicos, dançarinos, entre outros, com entrada franca.

Para expor os trabalhos, é necessário acessar o regulamento disponível no link https://cutt.ly/QLIC2022 e preencher a ficha de inscrição até o dia 12 de maio. Será cobrada apenas uma taxa de R$ 15 para os artistas que forem utilizar mesa para expor seus trabalhos.

EVENTO – A 1ª QLIC contará com dois dias de evento, agregando diversas manifestações artísticas, com palestras, apresentações de dança, música, contação de história, oficinas, entre outras ações. O evento é promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo, por meio do padre Marcos Ramalho, em parceria com a FLAAM, organizada por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama. Mais informações na página do Facebook do evento: @QLICAmericana