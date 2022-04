A Guarda Municipal de Americana recebeu informações, nesta quinta-feira, por volta das 6h45, de que um indivíduo estaria detido dentro de um ônibus no Terminal Urbano e que estaria praticando furtos.

No local, o indivíduo foi abordado e averiguado, mas nada foi localizado. No entanto, em contato com a vítima, a mesma relatou que o averiguado subtraiu de sua bolsa um celular e desceu do ônibus, momento este em que ela foi alertada do ocorrido por populares que estavam no ônibus.

Diante da situação, no momento em que o averiguado entrava em outro ônibus, foi impedido por populares e o celular localizado.

O indivíduo permaneceu preso e o celular restituído à vítima.