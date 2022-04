Na manhã desta quinta-feira, Policiais Militares da cidade de Sumaré salvaram um bebê engasgado de 5 meses. A criança estava na escola, localizada no bairro Bom Retiro, no momento da ocorrência.

Os policiais estavam em patrulhamento preventivo e, ao passar por uma escolinha infantil, a coordenadora do local saiu na rua em desespero com a criança no colo, entregando aos policiais.

Foram realizadas as manobras de desengasgo e a criança foi encaminhada à UPA Nações, passou por atendimento e passa bem.

Com informações Policial Padrão