Equipe da Guarda Municipal de Americana foi informada neste sábado, através de denúncia pelo WHATSAPP institucional, que um indivíduo havia adentrado em uma área de preservação próximo a uma unidade de saúde desativada pela Av Serra do Mar, no Parque da Liberdade.

De acordo com a denúncia, o homem aparentemente havia escondido algo em um pneu. Diante das informações, a equipe se deslocou ao local, juntamente com apoio de outra viatura, onde foi iniciada uma varredura no local.

A equipe então encontrou, ao lado do alambrado da UBS, dentro de um pneu, 162 porções da provável droga maconha (312gm) e 49 porções da provável droga crack (18gm).

Diante das circunstâncias, os fatos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária e a droga ficou apreendida. Ninguém foi preso.