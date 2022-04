Um homem teve 80% do seu corpo queimado após trocar um botijão de gás em uma residência. A casa também foi incendiada. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, por volta das 9h30, em Hortolândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado no momento em que a vítima estava trocando o registro de um dos botijões, ele era funcionário de uma empresa distribuidora de botijão.

Na troca, ocorreu um vazamento do gás e logo ao lado havia panelas em um fogão, tendo a ignição para a combinação de calor, oxigênio e material combustível, iniciando assim o incêndio.

Ainda de acordo com a corporação, haviam oito botijões de gás no mesmo ambiente, o que dificultou a ação e a extinção do incêndio.

A vítima deixou o local no helicóptero águia e levado a um centro de tratamento de queimados em Campinas.