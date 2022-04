Equipe da Guarda Municipal de Americana durante patrulhamento pela Avenida da Amizade na madrugada desta sexta-feira, por volta das 3h, se deparou com um indivíduo em atitude suspeita.

O homem, de 34 anos, carregava um saco. Na abordagem, a equipe constatou tratar-se de fios elétricos no interior do saco, totalizando aproximadamente 100 metros de material.

O homem foi questionado e inicialmente informou ter localizado os fios em uma caçamba de entulho. Após várias diligências e com o apoio de viaturas da GM de SBO, foi possível a localização do local correto do furto, um empresa na Av Vereador Francisco Cruz.

O delegado de plantão foi informado do caso e após determinou que o local fosse preservado para os procedimentos da perícia. A equipe apresentou os fatos no Plantão Policial e o indivíduo foi preso por furto qualificado.