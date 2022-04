A Guarda Municipal De Americana recebeu, na manhã deste sábado, uma denúncia de que um veículo Ford/ Courier de cor branca teria furtado fios na empresa Nexus. A informação ainda dava conta que o veículo teria fugido sentido Avenida Europa.

A equipe da Guarda, de posse das informações, conseguiu encontrar o veículo em um ferro velho. Os fios furtados ainda estavam dentro do carro e cinco indivíduos estavam iniciando o descarregamento do material.

Todos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, assim como o veículo utilizado para o transporte do ilícito. Feito perícia no local do furto, foi constatada a subtração dos fios.

Após os fatos, foi deliberado pelo delegado de plantão a apreensão e devolução dos cabos para o representante da empresa e todos os averiguados foram liberados.