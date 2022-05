Estão abertas as inscrições para a participação no 21º Salão do Humor Internacional em Americana, com exposição dos trabalhos marcada para os dias 18 a 26 de junho na Câmara Municipal. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de maio pelo site da Biblioteca Municipal “Professora Jandira Basseto Pântano”, no endereço https://bibliotecadeamericana.com . A realização é do professor Geraldo Basanella e amigos, com organização da Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal e apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Biblioteca de Americana.

Podem ser inscritas obras nas modalidades Charge, Cartum, Caricatura, HQ, Tirinhas, Pequenos Contos de Humor e Poemas Jocosos, Caricatura em Escultura, Mangá Humor e Grafite Humor. O tema é livre e o tema opcional é “Vender a vida prá viver!”. Cada autor poderá inscrever até três obras e, para cada uma delas, é necessário anexar um breve relato contendo os fatos, pessoas ou situações nela expressados.

As obras em desenho devem ser produzidas em papel A4. Se o autor optar por fixá-lo em papel cartão preto, é preciso deixar 2,5 cm de borda. Os trabalhos devem ser entregues na Biblioteca, em envelope identificado com o nome do participante e o título “Salão do Humor de Americana 2022”, de segunda a sexta, das 9h às 17h. O regulamento completo também está disponível no site da Biblioteca Municipal.