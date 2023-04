200 crianças recebem ovos de Páscoa em Nova Odessa

As crianças assistidas pela Diretoria de Gestão Social e Cidadania da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Nova Odessa e pelo Programa Estadual Vivaleite tiveram uma Páscoa ainda mais deliciosa e feliz. Isto porque elas tiveram, na última quarta-feira (05/04), a “visita” do coelhinho da Páscoa – ou seja, foram contempladas com ovos de Páscoa. Pela primeira vez, as mais de duzentas crianças assistidas por meio do Programa Vivaleite na cidade receberam a guloseima típica, uma tradição de Páscoa e que encanta crianças e adultos.

A atividade especial descentralizada aconteceu no período da manhã nos cinco locais onde as famílias retiram o leite – no Jardim São Francisco, Jardim São Manoel, na sede da Diretoria de Gestão Social (no Jardim Europa), Jardim São Jorge e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras.

“Quem não gosta de saborear um ovo de chocolate, não é? Todos, inclusive, nós, os adultos. Nossa ação entregou cerca 230 ovos para crianças e adolescentes de famílias atendidas pelos serviços sociais da Prefeitura e pelo Vivaleite”, explicou a diretora de Gestão Social, Priscila Peterlevitz Leal.

Para o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), “toda criança merece ter uma Páscoa feliz”. “Páscoa, para as crianças, significa ovo de chocolate. É nosso dever enquanto gestão municipal proporcionar esse momento especial a elas, para que elas possam se sentir ainda mais queridas e incluídas na nossa comunidade. Devido ao preço do ovo de chocolate, nem toda criança teria a oportunidade de ganhar um chocolate, por isso fizemos essa ação para que essas crianças menos favorecidas tivessem uma Páscoa mais feliz”, afirmou o prefeito Leitinho.

Já o Programa Vivaleite, que é do Governo de São Paulo, procura oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo às crianças e idosos de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social no Estado. São atendidas crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses pertencentes a famílias que possuem renda mensal de até 2 salários mínimos. (O Projeto prioriza famílias que possuem renda mensal de até ¼ de salário mínimo per capita.)

A iniciativa está presente em todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, com mais de 300 mil beneficiários. O leite é enriquecido com ferro e vitaminas A e D. O projeto foi ampliado recentemente e passou a reforçar também a alimentação das pessoas acima dos 60 anos residentes em ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos).

Atualmente, em Nova Odessa, são atendidas 216 crianças através da parceria entre Estado e Prefeitura, que tem acompanhamento local através da equipe do Social. Para ser beneficiária, a família (ou o cidadão) deve estar cadastrada no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e obter um NIS (Número de Identificação Social).

Todos os procedimentos podem ser feitos diretamente na Promoção Social da Prefeitura, que fica na Rua Francisco Bueno, nº 131, no Jardim Europa – na lateral do Parque Isidoro Bordon (o Zoológico Municipal). Mais informações pelo telefone (19) 3476-1358.

