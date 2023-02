FIV no Brasil. O que antes parecia impossível, hoje já está se tornando realidade para muitos casais homoafetivo: o sonho de terem filhos biológicos no Brasil. Essa foi a jornada escolhida pelo casal André Tonanni e Helio Heluane, ambos empresários do mercado de eventos, que possuíam o sonho da paternidade mas acreditavam que só era possível realizar a FIV fora do Brasil.

Desde 2019 o casal realizou 8 fertilizações in vitro utilizando uma barriga solidária e após 4 anos, a materialização desse sonho aconteceu com a chegada do bebê Filippo.

Desde 2019 o casal vem documentando e expondo nas redes sociais (@2papais) os desafios e dificuldades de um casal homoafetivo gerando filhos biológicos no Brasil. Ambos os perfis no Instagram e TikTok atingem milhões de pessoas interessadas nessa história e hoje são um dos primeiros casais no Brasil a abordarem o tema e orientarem outros casais.

“Queremos ajudar as pessoas a cortarem caminho e não cometerem os mesmos erros ou serem enganados por médicos assim como nós fomos, por isso expomos a realidade em nossas redes sociais, sem romantizar a paternidade” comenta Tonanni.

O vídeo da revelação da gravidez atingiu 3.6 milhões de pessoas no Tik Tok e atualmente o perfil soma mais de 200k seguidores acompanhando a trajetória dos 2 papais. Atualmente são um dos maiores influenciadores do segmento, onde abordam em suas comunicações: novas configurações familiares, barriga solidária e fertilização in vitro para homossexuais, sendo os primeiros a falar sobre o assunto em 2019, antes das mudanças do CRM (Conselho Regional de Medicina).

Além de serem procurados por marcas que investem em LGBTs, os 2 papais são palestrantes em grandes empresas e lutam para que a inclusão e a diversidade sejam temas naturais, bem como as novas configurações familiares.

