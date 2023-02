O 1º Torneio de Verão – Esportes de Areia, que será promovido pela Secretaria de Esportes de Americana nos dias 11 e 12 de fevereiro na orla da Praia dos Namorados, já fechou o número de competidores: 280 atletas disputarão as seis categorias.

No futevôlei masculino, são 32 duplas na categoria iniciante; 24 duplas na intermediário; e 12 duplas no amador. No vôlei de praia, são 16 equipes no misto 4×4; 16 duplas no feminino e 24 duplas no masculino.

“Nosso torneio será com certeza um grande sucesso com a participação de quase 300 atletas. E também esperamos um público expressivo, pois além das competições o evento contará com outras atrações, como praça de alimentação com food trucks e apresentações musicais”, enfatizou o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

LEIA TAMBÉM: Praia dos Namorados no foco da prefeitura

O 1º Torneio de Verão vai contar com música eletrônica animando os dois dias, sob o comando do DJ Glenan. No sábado (11), a partir das 16 horas, o público vai assistir uma apresentação do grupo New Samba e, no domingo (12), no mesmo horário, muito pagode com Robson Cruz.

O sorteio das chaves com os oponentes será realizado no dia 10 de fevereiro no local do evento, com transmissão ao vivo no canal da Prefeitura de Americana no YouTube.

Futevôlei – Os jogos de futevôlei masculino ocorrerão no sábado, 11 de fevereiro, com abertura às 8 horas e início das competições às 9 horas (intermediário) e 13 horas (iniciante e amador A).

A premiação para o iniciante é de R$ 500,00 (1º lugar), R$ 300,00 (2º lugar), R$ 200,00 (3º lugar) e R$ 100,00 (4º lugar). Para o intermediário será de R$ 800,00 (1º lugar), R$ 500,00 (2º), R$ 300,00 (3º) e R$ 150,00 (4º). Já para a categoria amador A, são R$ 1.500,00 (1º), R$ 800,00 (2º), R$ 500,00 (3º) e R$ 200,00 (4º).

Vôlei de praia masculino e feminino – Os jogos acontecem no domingo, 12 de fevereiro, e terão início às 9 horas no feminino e às 14 horas no masculino.

As premiações tanto para o masculino como o feminino são R$ 1.000,00 (1º), R$ 600,00 (2º), R$ 300,00 (3º) e R$ 150,00 (4º).

Vôlei de praia misto 4×4 – Os jogos acontecem no dia 12 de fevereiro, a partir das 11 horas, e a premiação é a mesma do vôlei de praia.

O 1º Torneio de Verão acontece na orla da Praia dos Namorados, à Rua José Ferreira Coelho, em frente ao número 799, e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento