A cidade de Nova Odessa será sede do 1º Megafeirão da Construção. O evento promete ser a oportunidade que faltava para quem quer tornar realidade a casa dos sonhos e acontece nos dias 24 e 25 de setembro, das 8h às 19h, na Praça Três Poderes. Além disso, terão estandes de expositores de diferentes setores, praça de alimentação e a entrada é gratuita. A realização é da Marok Construtora.

Além do quesito qualidade de vida tornar a cidade um ponto de referência, a constante evolução, forte economia e estímulo por desenvolvimento fazem da cidade de Nova Odessa um marco na RMC (Região Metropolitana de Campinas), assim como o grande espaço territorial e a gama de oferta de terrenos.

Na busca pela casa própria, fatores como esses são essenciais para o momento da escolha de onde morar. Paralelo a isso, as oportunidades para combinar o desejo com a realização são diversas disponíveis no mercado, entretanto, uma das melhores taxas de financiamento é a da Caixa Econômica Federal.

De encontro com a necessidade de facilitar esse processo acontece o Megafeirão. Serão mais de 500 opções de lotes em condomínio e bairros em toda a região de Nova Odessa. O evento, que acontecerá nos dois dias (sábado e domingo) das 8h às 19h, contará com uma equipe de mais 20 de consultores treinados e prontos para auxiliar o público com informações, esclarecimento de dúvidas, além de ajudar na melhor escolha para cada caso, como é o caso de reunir em um único financiamento Caixa a compra do terreno e a execução do cronograma de construção.

Essa e outras facilidades, como a utilização do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo do Serviço), parcelamento da entrada direto com a construtora, análise de crédito sem custo e parte do pagamento com automóvel ou imóvel são facilidades disponíveis no feirão, além de condições especiais exclusivas.

E quem resolver dar o primeiro passo lá mesmo, poderá já vivenciar as etapas de assinatura dos contratos, escolha do terreno e o projeto da casa própria. “Teremos um time de profissionais esperando para desenhar a casa da maneira como o cliente imagina. E quem fechar negócio no evento ganhará um bônus de R$ 5 mil e já sairá de lá sabendo o cronograma certinho de quando receberá a chave da casa própria”, explica Paulo Henrique Cruz, sócio da Marok Construtora.

ATRAÇÕES

Além de concretizar sonhos, o evento vai contar com uma praça de alimentação completa e estandes de expositores de diversos segmentos como loja de construção, opções em madeiras, climatizadores, energia fotovoltaica, entre outros. O Megafeirão conta com patrocínio de Bella Arte, Clicknet Internet, Ferraz Consultoria, GS Climatização e Refrigeração, Ideal Lar & Construção, Ideal Madeiras, Neotech Solar, Urba Desenvolvimento e apoio da Prefeitura de Nova Odessa. A realização é da Marok Construtora. Mais informações pelo telefone (19) 99801-2230 ou no Instagram www.instagram.com/marok_incorp/.

SERVIÇO

1º Megafeirão da Construção de Nova Odessa

Datas e horário: 24 e 25 de setembro (sábado e domingo) – 8h às 19h

Local: Praça dos Três Poderes (Av. João Pessoa, em frente à Prefeitura), Centro

Mapa: https://goo.gl/maps/zycpH3hQkJrXHaXY8

Informações: (19) 99801-2230 ou Instagram @Marok_Incorp

Entrada gratuita