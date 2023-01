1ª sessão do ano de Americana tem prefeito, padre e pastor

A primeira sessão do ano na Câmara de Americana foi marcada pela presença do prefeito municipal, Chico Sardelli (PV), do padre Jhonny Artur dos Santos (Zanaga) e do pastor Mirko Levak (Comunidade da Fé).

Em sua fala, Chico deu boas vindas aos parlamentares e elogiou o novo presidente, o vereador Thiago Brochi (sem partido). “Tem responsabilidade e experiência”, disse Chico.

Já o padre Jhonny escolheu palavras sobre amor ao povo e humildade.

Pr. Mirko falou sobre prosperidade de Americana e a dificuldade de governar, dirigir e liderar nos dias atuais e encerrou sua fala com uma oração.

