A 1ª QLIC (Quermesse Literária de Carioba), que ocorrerá nos dias 2 e 3 de julho, no largo da Igreja São João Batista, em Americana, divulgou nesta sexta-feira (17/06) uma prévia de sua programação. Até o momento são mais de 100 inscritos, envolvendo escritores, artesãos, artistas visuais, entre outros, de Americana e região.

A QLIC é um evento cultural, com entrada franca e aberto ao público. É promovida pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo, por meio do padre Marcos Ramalho, em parceria com a FLAAM, organizada por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

Entre as atrações, a QLIC vai oferecer ao público palestras com escritores, contação de histórias para crianças e adultos, espaço para troca e doação de livros novos e usados, apresentações artísticas e muito mais. O evento conta, ainda, com o apoio das editoras católicas Vozes, Paulus, Santuário e Ideias & Letras, que estarão representadas, além da editora Adonis.

“A QLIC reunirá os amigos da arte e da literatura. Além disso, será um espaço para que escritores, artistas e pequenos empreendedores de Americana e região apresentem seus trabalhos, ampliem suas redes de amizade, suas parcerias de trabalho e se fortaleçam na luta por um mundo mais humano e fraterno, tendo a arte e a literatura como instrumento de transformação. Além disso, a QLIC está em plena sintonia com o tema da Campanha da Fraternidade desse ano, que nos fala da educação integral do ser humano”, explica o padre Marcos Ramalho.

Entre os palestrantes confirmados, destacam-se as presenças da escritora Rita Seda, responsável por uma das biografias de Cora Coralina, e da jornalista Karla Maria, que recentemente lançou um livro-reportagem sobre Irmã Dulce. “Essas mulheres têm histórias incríveis e inspiradoras. Irmã Dulce fundou um cinema em Salvador, um espaço que oferecia arte e cultura para o povo trabalhador, para os operários do seu tempo. Cora Coralina é outra que se deixou conduzir pela poesia, mesmo em meio a uma vida sofrida, e nos deixou uma rica herança. Na Quermesse, teremos um espaço dedicado a Cora Coralina, elaborado em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa”, ressalta o padre.

Como toda Quermesse, a QLIC contará com praça de alimentação diversificada. Haverá diversas atrações, para os vários públicos. De acordo com os organizadores, em breve será divulgada a programação de palco, com apresentações de música, declamações de poesia, dança, palestras, entre outros.

Mais informações sobre a 1ª QLIC na página do Facebook do evento: @QLICAmericana. Também está disponível o link com o convite: https://fb.me/e/1AJM6ocoW

PRÉVIA DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª QLIC

Presenças e parcerias

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Andrea Pironato Favareto (Confeitaria) • Comunidade S. João Batista (Refrigerantes e água) • ECC (Cuscuz / Cachorro Quente / Chocolate Quente) • Espetinhos do Wagner (Espetinhos) • Expresso Churros (Churros) • Kalango Choop (Choop) • Maranata Sucos (Sucos) • Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Pastel) • Pastoral da Pessoa Idosa (Bolo / chá e café) • Preta do Acarajé (Acarajé) • Pronto Congelados (Massas) • Quintal das Artes (Caldos) • E outros.

ESCRITORES

Alex Godoi • Aline Silva • Alyssa Tomiyama • Americanazine • Andréia Celegato • Andressa Pires • Angelo Asson • Antonio C. D. Junior • Cibele Madai • Cintia Szczecinski Pelissari • Cleia Lira • Cris Benati • Edimilson Eufrásio • Fathima Coelho • Gabriela Cunha • Gisele Godoi • Heloiza Santana • Jackson Souza • João Marcelo Hansser • Juliana Ferreira • Juliano Schiavo • Katya Forti • Lúcia Cristiane Juliato Stefanelli • Luciene Farias • Magno A. Baldim • Tchelo Andrade • Márcia Tomiyama • Moacir Romero • Nanci Ricci • Priscila Caroline • Professora Erika • Rai Migotti • Rita Cândido • Sílvia Delázzari • Valéria Fusch • Vanessa Aranha • Vania Miano Zanaga

EXPOSIÇÕES ARTÍSTICAS

Gianpietro • Guilherme Carossi • Dila Artes • ABC Mosaico • Professor Berga • EE. Professora Delmira de Oliveira Lopes.

EDUCAÇÃO / LITERATURA

Cursinho Popular Céu • Espaço Literário Nelly Rocha Galassi • Livros que Falam Pelas Páginas da Literatura – Marina Zanaki • Um Dia no Universo – Murilo Lima

PAPELARIA / LIVRARIA / EDITORA / EVENTOS

Papelaria Tamoio • Adonópolis – Editora Adonis • Raul Livros • Doce Encontro Festas e Eventos • Livraria Catedral • Editora Vozes • Editora Paulus • Editora Santuário • Editora Idéias & Letras.

ARTESANATO

Arteiras do Candeeiro • Amarelinhasp • Aline Gimenez • Divina Luxx • AnaJu • Ana Rainha • Quel Brazil • Canto da Arte • Angelo Asson • Cleusa Artes • Fiorani Shiva Yoga • Grazi • Guilherme Carossi • PPI – Pastoral da Pessoa Idosa • Encantaria • Joice Souza Artesanato • Quintal das Artes • ARTEmísia Customizados • Mimoka • Fio de Luz Ateliê • Andréia Celegato • Papel e Alegria – encadernação artesanal • ArtedaLu Ateliê • Ateliê MyLife Arts • Maria Aurora mandalas • Maria Eugênia • Joao e Maro artesanatos • Artesã do Crochet • Ateliê Martha Meneghel • Osvaldo Takeo Utida • Ray de Souza • Rosa Cancian Artesanatos • Saron- acessórios • Carmel Artesanatos • Sol Crochês • Recanto dos Sonhos – Talita Andrade • Thaís de Oliveira • Mv subli-transfer

BEM-ESTAR /ESTÉTICA

Bilu – Maquiagem • Patricia Sparn – Quick Massage

SEMEAR CONHECIMENTOS

Educadora Ambiental Dionéa Fronza (Compostagem doméstica com baldes) • Terapeuta Célia Regina Carvalho e Rogélia Silva (Dança circular sagrada) • William Bercê e Carol Toledo (Demonstração de Isca com garrafa PET para abelhas sem ferrão) • Neto Schmidt (Oficina de terrários (apenas valor do material) • Pajé Rosivaldo dos Santos e Isabely Mayumi (Projeto Melhor qualidade de vida, educação popular em saúde) • Karina Longo (Troca de mudas e sementes (frutíferas, temperos, ervas medicinais e PANC)) • Francisco Fiorani (Yoga/Meditação).

SEMEAR CONHECIMENTO – VENDAS

Mariane Maróstica e Luis Martinelli (Alimentos veganos: Salgados, doces e pães) • Educadora Ambiental Dionéa Fronza (Arte sustentável para enfeites) • Educadora Ambiental Dionéa Fronza (Caixas racionais para abelhas sem ferrão, mel de abelhas nativas, mel de APIS, Cama para Pet com reaproveitamento de pneus) • William Bercê e Carol Toledo (extrato de própolis e atrativo para Iscas) • Educadora Ambiental Dionéa Fronza (Guardanapos com reaproveitamento de retalhos) • Pajé Rosivaldo dos Santos e Isabely Mayumi (Produtos com ervas medicinais, óleos nutricionais e terapêuticos) • Educadora Ambiental Dionéa Fronza (Sabão ecológico). • Educadora Ambiental Dionéa Fronza (Sabonetes artesanais) • Neto Schmidt (Terrários, kokedamas e arranjos de plantas naturais).

TODA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES

EM BREVE SERÁ DIVULGADA A PROGRAMAÇÃO DE PALCO