Nesta terça-feira (12), abrem-se as inscrições para a 1ª QLIC (Quermesse Literária de Carioba), um evento cultural que reunirá escritores e diversos artistas de Americana e região. O evento é uma promoção da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, por meio do padre Marcos Ramalho, em parceria com a FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), organizada por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama. As inscrições ocorrem de 12/04 a 12/05.

Para se inscrever, basta ser artista interessado em expor o trabalho, compreendendo a área de literatura, música, contação de história, artes visuais, teatro, dança, artesanato, entre outras. É necessário acessar a página do evento (www.facebook.com/QLICAmericana), ler o regulamento e preencher a ficha de inscrição. Será cobrada, por uso da mesa por expositor, uma taxa simbólica de R$ 15.

A 1ª QLIC ocorrerá nos dias 2 e 3 de julho, no largo da Igreja São João Batista (Carioba) e envolverá a participação de escritores, artistas visuais, contadores de histórias, músicos, entre outros e, embora seja promovido pela comunidade católica, possui caráter ecumênico. Mais informações na página do Facebook do evento: @QLICAmericana