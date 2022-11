Acontece neste domingo (13/11) de manhã a 1ª edição do Feira do Carro de Nova Odessa, com entrada livre. Até esta quinta-feira, já eram cinco lojistas da cidade confirmados, além de dezenas de particulares querendo vender seu carro seminovo, usado ou clássico. A expectativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social acredita que devem ser ofertados de 100 a 150 veículos, além de diversas atrações para o público.

O Feirão acontece no bolsão de estacionamento da Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro), das 8h às 12h. O local foi escolhido por ser amplo e central, e já dispor de uma infraestrutura adequada. Uma segunda edição já está previamente marcada para o dia 11/12. Se tudo correr bem, o encontro deve passar a acontecer quinzenalmente na cidade.

As opções gastronômicas vão ficar por conta de barracas de pastel, sucos e chope. Serão oferecidos também serviços e produtos automotivos como chaveiro, aditivos, faróis novos e recuperados, polimento, além de uma financiadora de automóveis.

A iniciativa do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura se une a outras promovidas desde 2021, como o convênio já assinado para a instalação de um Poupatempo na cidade, a obra em andamento da nova Cooperativa de Costura e Fraldas no Jardim Capuava (viabilizada através de uma contrapartida da iniciativa privada), a Nova Feira Noturna do Jardim Santa Rita e região, o 1º Feirão do Emprego e a retomada da Festa de Aniversário e da Festa das Nações (esta última, em prol das entidades assistenciais).

“Queremos ajudar a fomentar o comércio de Nova Odessa, incluindo nossos lojistas, autônomos, feirantes e ambulantes. Esperamos que a nova Feira do Carro na Praça dos Três Poderes se consolide como uma opção mensal para nossos revendedores e particulares venderem seus veículos direto aos particulares e, quem sabe, podemos passar esse encontro para quinzenal ou até mesmo semanal no futuro”, afirmou o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.