Atenção os bairros: Jardim Amélia, Mollon, Pantano I, Jardim dos Cedros, Jacyra, Monte Líbano, Jardim Brasília, Jardim Gerivá, São Fernando, Turmalinas, Santa Rosa, Vila Dainese, Jardim Adélia, Candido Bertine e Loteamento Industrial Antonio Zanaga. Devido uma manutenção programada para terça-feira (18) pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, no sistema de distribuição que envolve os reservatórios localizados no Jardim Amélia, Distrito Industrial e São Francisco, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado no período das 8 às 15 horas desta terça.

A Intervenção irá ocorrer na Rua Caiapós, na adutora de recalque de água tratada inserida nesse sistema, onde será readequado um ponto de derivação existente na rede de distribuição, eliminando tubos e conexões antigos.

O DAE solicita a compreensão da população dos bairros citados e orienta o uso racional da água reservada nas caixas d’água dos imóveis nesse dia, usando somente o necessário a fim de amenizar possíveis transtornos.

A central de atendimento estará disponível para demais informações por meio dos telefones 0800-770-3459 (ligação somente de fixo) e 3459-5910, com atendimento todos os dias, das 6 às 00 horas, ou por mensagens de textos pelo WhatsApp: 9.9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ás 16 horas.