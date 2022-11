A Prefeitura de Nova Odessa abriu inscrições para as vagas remanescentes da 2ª etapa do Programa Municipal de Castração e Microchipagem gratuitas de animais domésticos de famílias carentes. Podem se inscrever tutores de cães (100 vagas) e de gatos (50 vagas) – preferencialmente SRDs (Sem Raças Definidas).

Os novaodessenses interessados devem comparecer até a Central de Atendimentos do Paço Municipal, em horário de expediente, ou até acabarem as senhas distribuídas a cada dia. No total, entre 2021 e 2022, a atual gestão municipal viabilizou a realização de 1.900 cirurgias, gratuitas aos beneficiados.

“Essas vagas remanescentes são para os tutores que não levaram seus pets nas datas agendadas ou por outra intercorrência médica. Alguns têm procurado o Setor de Zoonoses. Também temos uma lista de pessoas que aguardam para castrar seus animais. Neste caso, vamos ligar para que elas compareçam na Prefeitura para efetuar a nova inscrição”, explicou Paula Faciulli, médica veterinária encarregada pela Zoonoses.

De acordo com Paula, um funcionário do setor vai atender exclusivamente os moradores interessados na Central de Atendimentos do Paço. As inscrições podem ser feitas das 8h30 às 11h e 13h às 15h30. É necessário apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de endereço, Cartão + Saúde (novo) em nome de quem vai fazer a inscrição. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa, é preciso apresentar declaração ou cópia do contrato de aluguel. Se estiver no nome do pai ou mãe, isso não é necessário.

A primeira etapa do Programa Municipal de Castração foi realizada ano passado com recursos municipais e atendeu a 1.000 animais domésticos, sendo 600 cães e 400 gatos. Já a 2ª e atual etapa, com mais 900 cirurgias, foi viabilizada através de emenda parlamentar de R$ 200 mil destinada ao Município pelo deputado estadual Delegado Bruno Lima, em atendimento a um pedido do prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho, que é médico veterinário e defensor histórico da causa animal na cidade).

“Só com a castração a gente vai evitar o abandono, as crias indesejadas e os maus-tratos aos animais. Estamos também identificando os animais castrados, o que também é muito importante para localizar um animal perdido. Aproveitem a oportunidade do nosso Programa gratuito e façam a inscrição para castração e chipagem do seu cachorrinho ou gatinho”, disse o prefeito Leitinho.

O programa iniciado em 2021 beneficia também animais abandonados e abrigados por ONGs ou cuidadores voluntários da cidade. O serviço é feito por clínica veterinária vencedora de licitação na modalidade pregão eletrônico. Todo o processo é conduzido pela equipe técnica do Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde.

“Como se trata da continuidade do programa iniciado ano passado, os critérios para atendimento das famílias continuam os mesmos, bem como a forma de inscrição e a documentação necessária”, salientou Paula Faciulli.