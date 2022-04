Apesar do período de pandemia da Covid-19, onde os esforços foram concentrados no enfrentamento da doença, os números são bastante significativos. Em 2021 foram 62.571 atendimentos no Centro Médico de Especialidades, entre consultas com médicos especialistas e profissionais de enfermagem, exames, pequenas cirurgias e atendimentos de nutrição e fonoaudiologia, 32.019 atendimentos no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), 17.995 exames e consultas no Centro Municipal de Exames e Diagnósticos, 12.389 atendimentos e procedimentos no AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), 11.079 atendimentos e ações nos serviços da Saúde Mental e 9.087 consultas, ações, exames e procedimentos no Centro de Referência em Saúde da Mulher.

Esses procedimentos fazem parte do maior investimento da história da Saúde Pública do Município. A Administração Municipal investiu R$ 217,6 milhões em Saúde no ano de 2021. Em recursos próprios da Prefeitura, o investimento corresponde a 33,59% do orçamento – 18,59% superior ao previsto em Lei.

Para atendimento no Departamento, os pacientes são acolhidos primeiramente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), porta de entrada dos serviços do SUS (Sistema Único de Saúde), e, se necessário, encaminhados ao Centro de Especialidades para passarem por consultas com especialistas e por exames feitos no local ou ainda em referências SUS da Prefeitura fora do Município. Na unidade, uma Central de Regulação Municipal presta classificação e encaminhamento dos pacientes.

Ausências

O Centro de Especialidades registrou 17% de ausências, sendo que das 59.084 consultas agendadas com médicos especialistas, em 10.036 os pacientes não compareceram e também não justificaram a ausência.

As faltas sem justificativas ou aviso prévio prejudicam outros pacientes que aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos, caso as ausências fossem comunicadas com antecedência. Nos últimos anos a Prefeitura tem se empenhado em diminuir o número de faltas, por meio de ações de conscientização junto aos pacientes e implantação do acesso avançado nas unidades.

Além disso, todos os pacientes são orientados a manterem os seus dados cadastrais atualizados junto aos serviços de Saúde, informando quaisquer alterações, principalmente aquelas relacionadas aos contatos telefônicos. É por meio desse canal que os munícipes são informados sobre os agendamentos para as suas consultas, exames e procedimentos.