Na manhã e tarde desta sexta-feira (25/11), o Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Nova Odessa, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, proporcionaram sessões gratuitas de apresentação circense em parceria com o Circo Venega’s, instalado neste mês de novembro em frente à Prefeitura, com o objetivo de levar um pouco de arte e diversão para mais de 1,1 mil crianças das fases 1 e 2 da Educação Infantil.

Ao todo, quatro sessões foram cedidas pelo circo para a realização das atividades, trazendo 518 alunos no período da manhã e 612 pela tarde. O espetáculo contou com apresentação de malabares, arte no bambolê, acrobacias, piadas com os palhaços Cone e Muriçoca e a participação de alguns personagens para animação do público.

Segundo o Departamento de Cultura, trabalhar com a Educação é fundamental, pois ambas as áreas caminham lado a lado. “É na escola que formamos cidadãos conscientes. E ensiná-las desde já a importância da arte, que traz um grande impacto na vida de cada uma delas no futuro”, informou a pasta.

“Ficamos muito felizes em proporcionar eventos como esse para nossas crianças. Muitas delas nunca tiveram a oportunidade de ir a um circo, e a admiração que elas adquirem após esse contato com a arte circense é linda de presenciar. Fora da escola também se aprende muito”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho – ele próprio um grande fá de circo.

VENEGA’S CIRCO

Fundado em 2002 pelos irmãos Venegas, que por 22 anos foram trapezistas do extinto Circo Garcia, o Circo Venega’s tem a tradição circense baseada em resgatar e valorizar a arte em sua essência. Passando por diversas cidades e estados brasileiros, o Circo ficará localizado na praça dos três poderes, em frente à prefeitura de Nova Odessa até o dia 04 de dezembro.

O circo funciona às sextas-feiras às 20h, e aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. Especificamente neste fim de semana, o Circo contará com a presença dos palhaços mais famosos da televisão, Patati e Patatá. Mais informações sobre ingressos podem ser tiradas pelo WhatsApp do circo, o (19) 99629-9796.