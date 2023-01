As suítes ficam no pavimento inferior, todas com vista para o mar, são reservadas aos hóspedes e vinculadas a área de lazer e academia, sauna, salão de jogos e lavabo. | Fotos: Dotta A área íntima reúne mais seis suítes decoradas com quadros, cores, objetos e materiais que remetem ao clima de praia. O fechamento de vidro permite sensações indescritíveis: acordar com o nascer do sol, o verde das árvores e a visita de espécies inusitadas como cotias, esquilos, tucanos, entre outros. À noite, é muito agradável dormir com a contemplação da luz da lua. O projeto da piscina é de tirar o fôlego. Alocada na extremidade mais íngreme do terreno, sua borda infinita passa a sensação mágica de se poder tocar o mar. | Fotos: Dotta O projeto da piscina é outro destaque da casa de tirar o fôlego. Medindo 11.40 x 4.00 m, todo o fundo e suas laterais foram revestidos com a pedra natural (Palimanan), um material duradouro e que mantém a água sempre aquecida. Alocada na extremidade mais íngreme do terreno, sua borda infinita passa a sensação mágica de se poder tocar o mar. No último piso da área social está o aconchegante deck que abriga uma banheira e ao lado um tocheiro. De dia é possível contemplar o pôr do sol com banho de banheira e relaxar após a praia. | Fotos Dotta No último piso está localizado o solarium, que foi projetado para integrar um SPA e um deck com lareira, se tornado um espaço aconchegante com uma vista maravilhosa. “Nosso objetivo foi conceber um lado externo perfeito para ser aproveitado durante o dia e à noite. Afinal, depois de um dia de sol e piscina, nada mais prazeroso que jatos revigorantes de um spa ou a oportunidade de relaxar e degustar drinques em uma roda de conversas. Tenho certeza que conseguimos efetivar essas oportunidades para nossos clientes”, finaliza Giseli. Sobre a Infinity Spaces Arquitetura e Interiores Designer de interiores formada pela Panamericana de Arte e Design, Giseli Koraicho comanda a Infinity Spaces, que tem como principal meta transformar sonhos em realidade. Presente há mais de cinco anos no mercado residencial e corporativo, Giseli conta com uma equipe gabaritada de arquitetos e designers de interiores no desenvolvimento de projetos que buscam tratar cada cliente como único e superar as expectativas. “Nada melhor do que entregar um trabalho e constatar que o morador se sente acolhido pelos ambientes e reconhece sua personalidade em todos os espaços”, afirma. Em seu portfólio corporativo, Giseli reúne grandes empresas do mercado de escritórios, como a Infinity Officing Network (HQ Global Workplaces), para as quais cria projetos com ambientes personalizados, infraestrutura completa e espaços totalmente flexíveis.