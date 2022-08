Qatar Airways está comemorando 100 dias para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™, levando o Catar aos fãs por meio do ‘The Journey Tour’, um ônibus interativo que passará pela Europa e que oferece a vários vencedores sortudos a chance de participar do maior torneio esportivo do mundo.

Começando em Londres, no dia 13 de agosto, a Qatar Airways sediará o ‘The Journey Tour’, que apresentará várias experiências interativas para os fãs, incluindo a oportunidade de testar suas habilidades contra o incrivelmente talentoso Neymar Jr., aprender mais sobre a história do Catar e a Copa do Mundo FIFA™, e conhecer Sama, a primeira tripulação de cabine Meta Humana. O ônibus da marca Qatar Airways estará em exibição estática em várias cidades da Europa, convidando os fãs a passar e mergulhar na febre da Copa do Mundo.

Os fãs também terão a oportunidade de compartilhar suas experiências nas mídias sociais usando a hashtag #FlytoQatar2022 para ter a chance de ganhar ingressos para jogos e pacotes de viagem com tudo incluso da Qatar Airways para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™, que incluem voos de volta, acomodação e ingressos de jogo.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker, disse: “Na Qatar Airways, estamos orgulhosos de apoiar este torneio incrível como Companhia Aérea Parceira Oficial da FIFA. Com apenas 100 dias faltando, temos o prazer de ajudar a aumentar a emoção e a paixão por este evento através do ‘The Journey Tour’ – e estamos ansiosos para receber os fãs no Catar para o início do torneio em novembro.”

‘The Journey Tour’ começa na Europa a partir de 13 de agosto, com paradas programadas em Londres, Manchester, Bruxelas, Amsterdã, Berlim, Munique, Frankfurt, Düsseldorf, Copenhague, Zurique, Paris, Madri e Barcelona.

Os torcedores que desejam garantir seus lugares para torcer por seu time favorito devem fazê-lo comprando seu pacote de viagem da Qatar Airways o mais rápido possível, pois os ingressos estão se esgotando rapidamente. Com alguns passos fáceis a seguir, os fãs de todo o mundo podem reservar seus lugares para suas partidas preferidas e seguir seu time favorito em qatarairways.com/FIFA2022.

À medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA 2022™ se aproxima, o mundo está voltando os olhos para o Catar. Os fãs poderão experimentar uma mistura única de tradições árabes e modernidade com uma variedade de entretenimento, opções gastronômicas e atrações culturais. Assista à última campanha do Catar acessando flyqatar.me/3dlemKM.

Como parceira aérea oficial da FIFA desde 2017, a Qatar Airways patrocinou megaeventos, incluindo as edições de 2019 e 2020 da Copa do Mundo de Clubes da FIFA™ e da Copa Árabe da FIFA™, todas realizadas no Catar. A companhia aérea também aguarda ansiosamente a próxima Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™ – a primeira no Oriente Médio.

Em seu objetivo de unir as comunidades por meio do esporte, a Melhor Companhia Aérea do Mundo possui um extenso portfólio global de parcerias esportivas que inclui a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022™, Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Concacaf, CONMEBOL e parcerias adicionais em várias disciplinas esportivas como hipismo, kitesurf, padel e tênis.