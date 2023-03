10 dicas para o seu carro não te deixar na mão nas viagens

Normalmente, os carros são utilizados para percursos mais

curtos no dia a dia, e muitas vezes até ficam parados na garagem por mais tempo. Quando chegam as férias ou feriados prolongados, em que os automóveis são utilizados para pegar estrada e rodar centenas ou milhares de quilômetros, podem apresentar problemas que estragam ou atrasam o passeio, deixando toda a família ou grupo de amigos estressados, além de representarem riscos para a segurança.

Em 2023, a Dr. Monitora realizou mais de 20 mil remoções de veículos com guincho, e a maior parte dos problemas estava relacionada à falta de manutenção. Por isso, preparamos 10 dicas sobre os principais itens que você deve verificar para que os problemas com o carro não atrapalhem seu passeio:

1. Freios – Fluído, discos, pastilhas e tambores devem ser revisados. Qualquer desgaste em uma dessas peças pode comprometer a segurança. O fluído de freios deve ser trocado pelo menos uma vez por ano.

2. Óleo – É importante seguir as recomendações do fabricante quanto ao tipo de óleo e capacidade de quilometragem. As trocas devem ser realizadas conforme indicado na etiqueta da última troca. A falta ou envelhecimento do óleo podem causar danos irreversíveis ao motor. O ideal é verificar o nível do óleo todas as vezes que abastecer o veículo.

3. Filtro de ar – Deve ser periodicamente verificado e substituído. Isso garante a conservação e previne o desgaste do motor.

4. Filtro de combustível – Ele evita que qualquer sujeira do tanque passe para o motor, por isso, deve ser mantido sempre em bom estado.

5. Pneus – Devem estar sempre em bom estado e nunca deixar que fiquem desgastados, muito menos carecas. Pneus com sulco abaixo de 1,6cm são considerados irregulares. É importante realizar o rodízio a cada 6 meses e o alinhamento e balanceamento periodicamente. Mantê-los calibrados, segundo as orientações do fabricante ajuda a preservá-los. Sempre que calibrar, não esqueça de fazer o mesmo com o estepe.

6. Suspensão – O sistema de suspensão existe para absorver os impactos gerados pela irregularidade dos terrenos. Isso evita danos no chassi e mantém a segurança.

7. Sistema de arrefecimento – Para evitar o superaquecimento e manter a refrigeração adequada do motor, é necessário fazer a limpeza desse sistema, que inclui o radiador e reservatório de expansão).

8. Sistema de Iluminação – Certifique-se de que não há lâmpadas queimadas e que tanto faróis como as luzes de freio estão funcionando. Alguns problemas também podem estar relacionados ao sistema elétrico ou mau contato da instalação.

9. Sistema Elétrico – Deve ser periodicamente verificado. Uma pane elétrica pode ocasionar o desligamento do motor e travar a direção, colocando os ocupantes do veículo em grave risco.

10. Limpador de para-brisas – Itens muitas vezes negligenciado, os limpadores de parabrisas devem ter as borrachas das paletas em bom estado, caso contrário, além de danificarem o vidro, podem não cumprir sua função corretamente em dias de chuva forte, comprometendo a segurança.

Com esses itens em ordem, faça uma ótima viagem e aproveite o passeio sem transtornos.

