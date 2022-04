A beleza das flores conquistará o Centro de Atendimento ao Turista de Santa Bárbara d’Oeste nos dias 4 e 5 de junho de 2022. O 1° Festival das Orquídeas, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo, reunirá produtores locais e regionais de orquídeas e flores ornamentais para promover o turismo na cidade.

O município reúne dois importantes produtores de orquídeas, o Orquidário Santa Bárbara e o Orquidário Covolan, que integram as iniciativas do “Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo”, elaborado pela Prefeitura em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur). O evento atende o eixo 7 do Plano que visa a elaboração de circuitos e eventos em parceria com produtores e empresas voltadas ao fomento do Turismo Rural e Ecoturismo.

As salas de exposição do Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” e Museu da Imigração, bem como seus ambientes externos, Praça 9 de Julho e Rua João Lino, reunirão centenas de orquídeas do tipo Vandas, Cattleyas, Encyclias, Dendrobiuns, Bulbophylluns, Epidendruns e muitas outras espécies brasileiras e estrangeiras, além de produtos necessários ao cultivo.

Orquidário Santa Bárbara

O início do cultivo ocorreu há mais de 30 anos, em 1990, a partir da coleção de orquídeas de seu fundador, com uma estufa de 75 metros quadrados. Atualmente, o visitante pode percorrer estufas que cobrem aproximadamente 4.000 metros quadrados com milhares de orquídeas e muitas delas floridas. Além das plantas adultas também estão disponíveis mudas. Os visitantes também encontram no local os produtos necessários ao cultivo: adubos, defensivos, fertilizantes, cachepot e cestinha de madeira e plástico, etiquetas de identificação, ganchos para suporte de vaso, etc.

Orquidário Covolan

O interesse pelas orquídeas começou como um hobby de seu proprietário há 17 anos, colecionando diferentes espécies pelo Brasil todo. Com o tempo o espaço foi ficando pequeno e a paixão pelas Orquídeas ainda maior. Estudando e buscando informações, percebeu a complexidade das orquídeas e decidiu segmentar o cultivo na espécie “Walkeriana” (considerada por muitos como a orquídea perfeita). O Orquidário Covolan está numa área de 275 metros quadrados, com duas estufas de aproximadamente 750 metros cada. São mais de 350 cruzamentos de Cattleya Nobilior, Cattleya Walkeriana e Cattleya Amethystoglossa.

Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo

Elaborado de acordo com as metas do Plano Diretor de Turismo, os objetivos são: oferecer segurança e qualidade de lazer aos turistas rurais; planejar estrutura de percurso sugerido; promover a sinalização dos pontos turísticos; fomentar as atividades atrativas rurais; promover a interlocução da gestão municipal com a gestão privada, tendo em vista que diversos pontos turísticos encontram-se inseridos em áreas particulares permeadas por vias rurais; garantir a proteção de mananciais e áreas de preservação ambiental, por meio de ações de conscientização, reflorestamento e celebração de parcerias, inclusive com representantes da sociedade civil, além de elaborar guia turístico.

O Plano pode ser consultado no site www.santabarbara.sp.gov.br/planoturismorural.

Mais informações:

Centro de Atendimento ao Turista | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Contato: 19 3455-7000 (telefone/WhatsApp) | [email protected]